US-Anleihen geraten deutlich unter Druck

US-amerikanische Staatsanleihen haben zum Wochenstart deutlich unter Druck gestanden. Im Gegenzug stiegen die Renditen am Montag spürbar an. Noch in der vergangenen Woche war die zehnjährige Rendite auf einen dreijährigen Tiefstand gefallen. Dreissigjährige Anleihen rentierten erstmals unter zwei Prozent.