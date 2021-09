US-Anleihen gestiegen - Beige Book ohne Einfluss

Dem Handel fehlte es an Impulsen. Konjunkturzahlen aus der ersten Reihe standen nicht an. Die Veröffentlichung des Konjunkturberichts (Beige Book) der US-Notenbank am Abend liess die Anleger auch diesmal kalt.

Das Wirtschaftswachstum in den USA schwächte sich nach Einschätzung der US-Notenbank zuletzt etwas ab. Die Wirtschaft sei von Anfang Juli bis August mit moderatem Tempo gewachsen, hiess es im Beige Book. Im vorherigen Bericht hatte die Fed noch von einem moderaten bis robusten Wachstum gesprochen. Verantwortlich für die Abschwächung sei die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und in einigen Fällen auch internationale Reisebeschränkungen, so die Fed./jsl/ajx/jha/

(AWP)