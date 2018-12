US-Anleihen: Gewinne - Huawei-Affäre stützt

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag teils deutlich zugelegt. Nach der Handelspause zur Wochenmitte sorgte spürbarer Pessimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China für Aufwind. Auslöser war die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada auf Geheiss der USA. Der Vorfall löste Zweifel an der jüngsten Annäherung im Handelskonflikt aus, die zuvor die Börsen gestützt hatte. Entsprechend gefragt waren die als sicher geltenden Papiere.