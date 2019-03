Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Enttäuschende Konjunkturdaten hätten für etwas Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern. Im Februar war die Industrieproduktion in den USA deutlich schwächer als erwartet gestiegen. Ausserdem hatte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Region New York im März überraschend eingetrübt.