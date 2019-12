US-Anleihen: Gewinne - Teil-Einigung im Handelskonflikt lässt Fragen offen

Die USA und China hatten am Freitag die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Teil der Vereinbarung ist die Aussetzung einer neuen Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Waren, die am Wochenende hätten in Kraft treten sollen. Die USA hätten sich auch verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, sagte Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen.

Zweijährige Staatsanleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,606 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 10/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,657 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere zogen um 20/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte an. Sie rentierten mit 1,823 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren kletterten um 1 6/32 Punkte auf 102 18/32 Punkte in die Höhe. Sie rentierten mit 2,256 Prozent./la/fba

(AWP)