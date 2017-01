US-Anleihen: Gewinne - Trump-Pressekonferenz verunsichert die Anleger

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. In allen Laufzeiten sanken die Renditen. Die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch hatte laut Händlern verunsichert. Anleger vermissten nähere Ausführungen zu Trumps bereits angekündigten Wirtschaftsvorhaben wie etwa Steuerkürzungen oder einem Infrastrukturprogramm. Während Aktien unter Druck gerieten, profitierten die als sicher geltenden Staatsanleihen.