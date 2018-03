US-Anleihen: Gewinne zum Wochenstart

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Markt wurden vor allem zwei Themen als Grund für die rege Nachfrage nach sicheren Wertpapieren genannt. Zum einen wurde auf Vorgaben aus Europa verwiesen, wo viele Staatsanleihen ebenfalls zulegten. Eine Ausnahme stellten italienische Papiere dar, die wegen des Ausgangs der dortigen Parlamentswahlen mit unklaren Mehrheiten gemieden wurden.