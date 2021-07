US-Anleihen gewinnen deutlich nach Powell-Aussagen

Für Auftrieb bei den Kursen sorgten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Fed ist demnach noch nicht soweit, um über konkrete Schritte zur Straffung ihrer extrem lockeren Geldpolitik nachzudenken. "Die Bedingungen am Arbeitsmarkt haben sich weiter verbessert, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns", heisst es in vorbereiteten Bemerkungen von Powell für den Finanzausschuss des US-Parlaments. Am Markt wurde zuletzt über eine baldige Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe durch die Fed spekuliert.

Der Diskussionsprozess über die künftige Geldpolitik werde fortgeführt, sagte der Notenbanker. Powell bekräftigte, dass es noch eine Weile dauern werde, bis die Wirtschaft so weit sei, dass über eine Reduzierung der geldpolitischen Unterstützung nachgedacht werden könne. Allerdings sei zu erwarten, dass sich die zuletzt positive Entwicklung fortsetze.

In den USA hat sich der Preisauftrieb zuletzt weiter verstärkt, was die Notenbank zunehmend unter Druck setzt. Nachdem die Verbraucherpreise im Juni um 5,4 Prozent gestiegen waren, wurde zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt bekannt, dass die Erzeugerpreise im gleichen Monat um 7,3 Prozent zugelegt haben./jkr/bgf/jha/

(AWP)