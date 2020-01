US-Anleihen halten die Aufschläge

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel die Gewinne aus dem frühen Geschäft gehalten. Marktbeobachter begründeten die Aufschläge mit der allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten. Die Sorge vor den Folgen einer neuen Lungenkrankheit in China trieb die Investoren generell in eher sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen.