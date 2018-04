US-Anleihen: Handelskonflikt sorgt für weitere Kursgewinne

Nachdem es im schwelenden Handelskonflikt am Vortag noch nach Entspannung ausgesehen hatte, gab es an diesem Tag wieder aggressivere Töne. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Chinas Reaktion auf die verhängten US-Strafzölle als "unfaire Vergeltungsmassnahmen" und lässt nun zusätzliche Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar prüfen. China reagierte erneut prompt und kündigte seinerseits "umfassende Gegenmassnahmen" an.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 7/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Ihre Rendite fiel auf 2,60 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 15/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte und rentierten mit 2,78 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren legten um 31/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./ck/stk

(AWP)