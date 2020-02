US-Anleihen im frühen Handel etwas fester

Auch Strafzölle wurden zu Wochenbeginn wieder zum Thema, nachdem die USA am Wochenende Sonderabgaben auf weitere Stahl- und Aluminium-Produkte aus aller Welt in Kraft setzten. Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Anleihemarkt für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,38 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,38 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rückten um 8/32 Punkte auf 101 24/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,5 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 21/32 Punkte auf 107 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,02 Prozent./jkr/bgf/jha/

(AWP)