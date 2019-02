US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert gestartet. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Investoren stärker auf die Veröffentlichung von Konjunkturdaten richten. In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Programm, der am Markt in der Regel stark beachtet wird. Der entsprechende Indikator für die Industrie hatte am Freitag positiv überrascht.