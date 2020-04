US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Die Hoffnung auf ein mögliches Mittel gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und auf Lockerungen der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie in den USA konnten die Festverzinslichen nicht belasten. Auch die Aussicht auf starke Kursgewinne an der New Yorker Aktienbörse belastete den amerikanischen Rentenmarkt nicht.