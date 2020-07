US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

Gestützt wurden die Festverzinslichen durch die Entwicklung der Corona-Krise in den USA. Eine hohe Zahl von Neuinfektionen und die Sorge vor weitreichenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie sorgten auch am Dienstag für Nachfrage am Rentenmarkt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,15 Prozent. Fünfjährige Anleihen hielten sich unverändert bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,28 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 4/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,61 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 14/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,29 Prozent./jkr/bgf/he

