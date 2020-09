US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

In China setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an.

Im weiteren Handelsverlauf könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm steht der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,13 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,27 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren fielen um 4/32 Punkte auf 97 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,48 Prozent./jkr/jsl/jha/

(AWP)