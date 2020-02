US-Anleihen im frühen Handel schwächer

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf Kursgewinne am New Yorker Aktienmarkt. Trotz massiver Kursverluste an Chinas Börsen ging es an den europäischen Märkten nach oben, was die Festverzinslichen etwas belastet hat.