US-Anleihen im frühen Handel überwiegend etwas schwächer

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Bei den meisten Laufzeiten kam es zu leichten Verlusten. Zuvor ging es bereits an den europäischen Rentenmärkten mit den Kursen abwärts, während die Renditen im Gegenzug zulegen konnten. Als Auslöser für die steigenden Renditen vor allem bei britischen Staatsanleihen gilt eine überraschend schwache Preisdynamik in Grossbritannien.