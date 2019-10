US-Staatsanleihen haben am Donnerstag Gewinne in allen Laufzeiten verbucht. Schwache Konjunkturdaten sorgten für Unterstützung. Der ISM-Indikator für die Dienstleister, eine Unternehmensumfrage, war deutlich gefallen und auf einen dreijährigen Tiefstand abgesackt. Die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen wenig spektakulär aus. Sie signalisierten einen anhaltend robusten Jobmarkt. Am Freitag wird die Regierung ihre monatlichen Zahlen präsentieren.