US-Anleihen kaum bewegt

Am Vortag waren die Staatspapiere durch robuste Arbeitsmarktdaten unter Druck geraten. Die am Freitag veröffentlichten Produzentenpreise stiegen etwas deutlicher als erwartet. Die Erzeugerpreise fliessen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 17/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,89 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten ebenfalls um 1/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,14 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren blieben unbewegt auf 104 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,66 Prozent./elm/jsl/mis

(AWP)