US-Anleihen: Kaum Bewegung

China hatte kurz vor Handelsauftakt mit einem Gegenschlag auf neue US-Zölle reagiert. Die Führung in Peking verhängte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren in einem Volumen von 16 Milliarden Dollar. Diese sollen ab dem 23. August erhoben werden.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,672 Prozent. Fünfjährige Papiere rückten um 1/32 Punkt auf 99 19/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,836 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten ebenfalls um 1/32 Punkt auf 99 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,969 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren gewannen auch 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,117 Prozent./la/he

(AWP)