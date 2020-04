US-Anleihen: Kaum Bewegung nach Fed-Sitzung - Longbonds geben nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im späten Handel kaum bewegt. Lediglich Longbonds erlitten Verluste, nachdem sie am Vortag noch kräftig zugelegt hatten. Eine zuversichtliche Stimmung an den New Yorker Börsen bremste die Festverzinslichen. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Fed hatte hingegen wenig Einfluss auf die Notierungen.