US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen sind am Montag wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Im Zuge der weiterhin freundlich tendierenden Aktienmärkte standen die Rentenpapiere bei Anlegern nicht sonderlich hoch im Kurs, weshalb sie in einigen Laufzeiten minimal schwächer tendierten. Ein Militärschlag in Syrien verunsicherte den Markt nicht, sodass die als sichere Anlagehäfen geltenden US-Staatsanleihen nicht gerade gefragt waren.