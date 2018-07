US-Anleihen kaum verändert

An diesem Freitag sollen Sonderzölle der USA von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft treten. Abgaben auf weitere chinesische Waren im Wert von 16 Milliarden sollen am 13. Juli erwogen werden und könnten Anfang August in Kraft treten.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Industrieaufträgen auf dem Kalender.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,75 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 3/32 Punkte auf 102 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./jkr/bgf/fba

(AWP)