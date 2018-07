US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Auch vom US-Aktienmarkt gingen zunächst keine nennenswerten Impulse aus, nachdem auch hier nur wenig Bewegung zum Handelsauftakt erwartet wurde.