US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen haben am Montag ihre deutlichen Kursgewinne vom vergangenen Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Im frühen Handel zeigte sich am US-Rentenmarkt nur wenig Bewegung. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Zum Wochenbeginn standen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten.