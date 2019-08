US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Nach teilweise heftigen Marktturbulenzen seit Beginn der Woche mit deutlichen Kursgewinnen bei amerikanischen Anleihen habe sich die Lage vorerst wieder beruhigt, hiess es von Marktbeobachtern. Zuvor hatte eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China an den Finanzmärkten eine Flucht in sichere Anlagen ausgelöst, zu denen auch amerikanische Anleihen zählen.