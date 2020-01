US-Anleihen kaum verändert

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Damit stabilisierte sich der Markt vorerst nach den jüngsten Kurgewinnen wegen der Sorge einer Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Trotz martialischer Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Wochenende konnten am US-Anleihemarkt nur die Kurse in den langen Laufzeiten etwas zulegen.