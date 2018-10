US-Anleihen kaum verändert nach starken Vortagesgewinnen

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag die starken Kursgewinne vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Zur Wochenmitte hatte noch ein starker Kurseinbruch am New Yorker Aktienmarkt den Festverzinslichen Auftrieb verliehen. Im frühen Donnerstaghandel konnten die Anleihen ihre jüngsten Kursgewinne aber nahezu halten.