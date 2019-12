Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum bewegt. Hintergrund dürften neben der für das Jahresende typischen Zurückhaltung widersprüchliche Signale sein. So rechnen Experten mit einem freundlichen Start der US-Aktienmärkte. Andererseits war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche weniger deutlich zurückgegangen als Experten erwartet hatten. Zudem war der Vorperiodenwert nach oben revidiert worden.