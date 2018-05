US-Staatsanleihen haben am Freitag ohne klare Tendenz auf die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für April reagiert. Die enttäuschende Lohnentwicklung habe einerseits die Festverzinslichen gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Andererseits aber fiel die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf 3,9 Prozent, was wiederum gegen ein Engagement in den als sicher geltenden Papieren gesprochen habe.