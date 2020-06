US-Anleihen: Klar im Minus - Jobdaten deutlich besser als erwartet

Weitaus besser als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktdaten haben die US-Staatsanleihen im frühen Handel am Freitag massiv belastet. Insbesondere lang laufende Papiere gerieten unter Druck. Die überraschend positiven Nachrichten vom Jobmarkt trieben die Aktienmärkte weiter an, so dass die als sicher geltenden Staatsanleihen gemieden wurden.