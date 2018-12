Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Anfangsgewinne weitgehend gehalten. Die anhaltend hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten stütze die Festverzinslichen, sagten Händler. Die US-Aktienmärkte stehen dagegen erheblich unter Druck. Vor allem das Chaos im Weissen Haus sorgt für Verunsicherung. Es ist weiterhin kein Ende der teilweisen Schliessung der Regierungsbehörden in Sicht.