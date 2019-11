Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch die Gewinne aus dem frühen Handel noch etwas ausgebaut. In allen Laufzeitbereichen gaben die Renditen nach. Nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten habe eine leichte Gegenbewegung eingesetzt, sagten Händler. Zudem war in den USA die Produktivität der Wirtschaft erstmals seit knapp vier Jahren gefallen. Die Lohnstückkosten hatten hingegen stärker zugelegt als erwartet.