US-Anleihen: Kurse steigen zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind zu Handelsbeginn am Mittwoch gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Konjunktursorgen haben an den Märkten wieder die Oberhand, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) am Vortag seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt hatte. Chefvolkswirtin Gita Gopinath zufolge soll die Weltwirtschaft so langsam wachsen wie seit zehn Jahren nicht mehr.