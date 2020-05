US-Anleihen: Kurse treten auf der Stelle

Kurz vor dem Wochenende haben sich US-Staatsanleihen am Freitag im späten Handel kaum noch bewegt. Lediglich Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten noch etwas zu. Auch schwache Daten von der Konjunktur und deutliche Kursverluste am New Yorker Aktienmarkt konnten die Festverzinslichen nicht mehr antreiben.