US-Anleihen: Kursgewinne

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Die Anleihen profitierten von der juristischen Entwicklungen im Umfeld von US-Präsident Donald Trump. Sein früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort ist in einem Prozess wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs in acht der 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen worden. Noch gefährlicher für Trump könnte werden, dass sein langjähriger Anwalt Michael Cohen mehrere Verstösse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt hat.