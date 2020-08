US-Anleihen: Kursgewinne am langen Ende - Verunsicherung hält an

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag in den längeren Laufzeiten gestiegen. Die Finanzmärkte zeigten sich insgesamt vorsichtig. Händler verwiesen auf anhaltend hohe Corona-Neuinfektionen. Hinzu kommt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. So hat die US-Regierung die Sanktionen gegen den chinesischen Anbieter Huawei zuletzt verschärft.