US-Anleihen: Kursgewinne am langen Ende - Verunsicherung hält an

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zumeist gestiegen. An der Wall Street agierten die Anleger vorsichtig, da die Neuinfektionen mit dem Coronavirus global und vor allem in den USA anhaltend hoch bleiben. Hinzu kommt der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China, den US-Präsident Donald Trump am Dienstag weiter anheizte, indem er Firmen aus dem Umfeld des chinesischen Huawei-Konzerns auf eine schwarze Liste setzte.