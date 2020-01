US-Anleihen: Kursgewinne - Coronavirus-Ausbreitung belastet

Die Furcht vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus trieb die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen nach oben. Die Infektionen und Todesfälle erlebten in China bis Freitag den grössten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Die wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft sind noch nicht absehbar.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten kaum für Impulse. Die Entwicklung der privaten Einkommen blieb im Dezember etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Konsumausgaben und die Preisentwicklung entsprachen aber den Prognosen von Ökonomen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,383 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 5/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,368 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere stiegen um 11/32 Punkte auf 101 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,546 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren kletterten um 21/32 Punkte auf 107 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,022 Prozent./jsl/bgf/fba

(AWP)