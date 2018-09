US-Anleihen: Kursgewinne - Erzeugerpreise steigen weniger als erwartet

Die Erzeugerpreise fliessen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die August-Zahlen zu den Verbraucherpreisen werden an diesem Donnerstag veröffentlicht. Am Abend steht noch der Wirtschaftsbericht der US-Regierung, das so genannte "Beige Book", an.

Die Kurse zweijähriger Anleihen verharrten bei 99 25/32. Sie rentierten mit 2,736 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,854 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,957 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 9/32 Punkte auf 97 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,103 Prozent./jsl/bgf/fba

(AWP)