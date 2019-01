US-Anleihen: Kursgewinne nach Arbeitsmarktbericht

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn deutlich angezogen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Nachdem es am Freitag noch zu starken Kursverlusten am Anleihemarkt nach überraschend guten Arbeitsmarktdaten gekommen war, sehen Marktbeobachter die Reaktion jetzt als Gegenbewegung. Die Aktienmärkte werden hingegen schwächer erwartet.