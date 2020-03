US-Anleihen: Kursgewinne nach Zinssenkung - Rendite der 10-Jährigen unter 1%

Nach der überraschenden US-Leitzinssenkung haben US-Staatsanleihen am Dienstag ihre Kursgewinne merklich ausgebaut. Im Gegenzug fielen die Renditen in allen Laufzeiten. Die Rendite auf zehnjährige Anleihen rutschte erstmals zeitweise unter 1 Prozent. Der New Yorker Aktienmarkt verbuchte kräftige Verluste. Die Verunsicherung an den Märkten ist nach wie vor sehr gross.