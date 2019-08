US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung bleibt hoch

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Die Anleihen profitieren von der anhaltend hohen Verunsicherung an den Märkten. Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind nicht in Sicht. Im Gegenteil: So hiess es in einem Medienbericht, dass die US-Regierung mit ihrer Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte amerikanischer Unternehmen mit dem Tech-Giganten Huawei nun doch länger warten will. Anlass sei die jüngste Ankündigung aus Peking, den Import von US-Agrarprodukten vorerst einzustellen.