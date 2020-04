US-Anleihen: Kursgewinne zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Trotz der Kursgewinne bei den Festverzinslichen entspannte sich aber die Lage an den Finanzmärkten insgesamt. Hoffnung auf Lockerungen in den USA in der Corona-Krise sind gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat diese Erwartungen geschürt.