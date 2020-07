Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeiten fielen die Renditen. Die Unsicherheit an den US-Finanzmärkten nahm wieder zu. Die weiterhin hohen Neuinfektionen in den USA mit dem Coronavirus stützten die als sicher geltenden Anleihen. Zuletzt mehrten sich die Sorgen, dass die Erholung der US-Wirtschaft durch die Entwicklung gebremst werden könnte. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Montag in den USA nicht veröffentlicht.