US-amerikanische Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Im Gegenzug gingen die Renditen, die in den Tagen zuvor teils deutlich zugelegt hatten, zurück. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung. Nennenswerte Konjunkturdaten werden vor dem Wochenende nicht veröffentlicht. Es stehen allerdings einige Reden ranghoher Notenbanker auf dem Programm, darunter ein Auftritt von William Dudley, der Chef der einflussreichen New Yorker Fed.