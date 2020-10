US-Präsident Donald Trump will die Gespräche über ein weiteres Konjunkturprogramm bis nach den US-Wahlen am 3. November aussetzen. Diese Ankündigung verdarb den Anlegern am Aktienmarkt den Tag und liess Investoren wieder verstärkt vermeintlich sichere Häfen wie Anleihen ansteuern./ajx/he

(AWP)