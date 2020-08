US-Anleihen: Kursverluste auch im späteren Handel - Risikobereitschaft belastet

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gefallen. In den längeren Laufzeiten verringerten sich allerdings die Verluste im Handelsverlauf etwas. Die wieder risikofreudige Stimmung an den Finanzmärkten belastete die Anleihen. Sie wurde getrieben von der Hoffnung auf eine sich fortsetzende Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch.