US-Anleihen: Kursverluste bei Langläufern nach erfreulichem Arbeitsmarktbericht

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag vor allem in den längeren Laufzeiten gefallen. Am Markt wurden unerwartet gute Arbeitsmarktdaten als Grund dafür genannt, dass anstelle der als sicher geltenden Rentenpapiere eher riskantere Anlagen zum Beispiel in Aktien gefragt waren. Bei kurzlaufende Anleihen waren die Auswirkungen davon aber geringer.