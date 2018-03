US-Anleihen: Kursverluste - Handelskonflikt verunsichert nicht

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gefallen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstagabend ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, China mit Strafzöllen zu belegen. Damit zeichnet sich ein Handelskonflikt ab. Allerdings sollen zunächst in den nächsten 60 Tagen Details ausgearbeitet werden. Es besteht also noch Spielraum für Verhandlungen. Schliesslich wurde ja auch die EU zunächst von Stahl- und Aluminiumzöllen ausgenommen.